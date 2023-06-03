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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لشخص أصاب شقيقين أحدهما بعاهة مستديمة في أسيوط

الدائرة الحادية عشرة
الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، شخصا بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإصابته شقيقين أحدهما بعاهة مستديمة بسبب خلاف على 400 جنيه بعزبة شيحة بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح، رئيس بالمحكمة، وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 12127 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح بوصول "غيطاني. أ" وشقيقه "كرم" إلى مستشفى أسيوط الجامعي، مصابين الأول بطلق ناري، ما تسبب في حدوث عاهة مستديمة، والثاني بطلق ناري.

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وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز الفتح إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليهم والمتهم "حسن. هـ"، بسبب مطالبة المجني عليه الأول للمتهم بسداد 400 جنيه دائن بها على أثرها قام المتهم بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية"، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما.

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