فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

وضع ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط خطة لإسقاط تاجر هيروين بعد ورود معلومات معاودة المتهم مزاولة نشاطه الإجرامي فقام ضباط الإدارة بالاشتراك مع المصادر السريين بإيهام المتهم بان هناك احد العملاء يريد كمية كبيرة من الهيروين ولم يشك المتهم واتفق مع المصدر السري على الكمية ومكان التسليم حتى أن ذهب ليجد نفسه في قبضة ضباط مكافحة المخدرات.

وضع خطة للقبض على المتهم

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد في أسيوط بمزاولة أحد المسجلين نشاطه الإجرامي ببيع المواد المخدرة فقام ضباط الإدارة بمنطقة أسيوط برئاسة الرائد عدنان ابوعقرب مفتش المنطقة بوضع خطة للإسقاط بالمتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي .

تحديد مكان تسليم الهيروين

وفور ورود معلومات بحيازة المتهم " حسام الدين . م . س " 34 عاما مقيم مدينة أسيوط ، كمية كبيرة من مخدر الهيروين ، اتفق ضباط المنطقة مع احد المصادر السريين بإخبار المتهم بأنه يوجد لديه زبائن يريدون شراء مخدر الهيروين واتفق معه على مقابلتهم لبيع المخدر لهم بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة أسيوط الجديدة وتحديد موعد اللقاء .

تخفي قوات الأمن خلف التلال الجبلية

وبعد تقنين الإجراءات تم الاتفاق على قيادة المأمورية ضابط لا يعرفه المتهم حيث قاد الرائد أحمد مفتاح الضابط بمنطقة أسيوط المأمورية مستقلين عدد من السيارات الملاكي وتوجهت القوة نحو المكان المتفق عليه وحال وصول القوات إلى المنطق المتفق عليها قاموا بترك السيارات في مكان بعيدا عن الأنظار وقاموا بالسير على أقدامهم بصورة طبيعية غير ملفته للأنظار تتلاءم مع طبيعة المكان وتم نشر القوات ونشر عدد من القوات خلف التلال الجبلية لتامين المأمورية و عدم رؤية المتهم لهم وبعد وقتا قليل حضر المتهم مستقلا سيارة تاكسي وتوقف على جانب الطريق ونزل المتهم من التاكسي حاملا في يديه كيس بلاستيك اصفر اللون .

بيع هيروين لضابط الشرطة

ولحظات وتحرك الضابط برفقة المصدر السري تجاه المتهم وعرف المصدر السري الضابط للمتهم على انه زبون يريد شراء كمية الهيروين فعرض المتهم عليه شراء أسطوانة الهيروين بـ 30 ألف جنيه ولم يشك لحظة انه ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فطلب الضابط معاينة البضاعة قبل شراءها للتأكد من جودة المنتج وحال ذلك قام المتهم بإخراج أسطوانة لمخدر الهيروين من الكيس وقدمها للضابط .

القبض على المتهم بحوزته 7 أسطوانات هيروين

ولم تمر لحظات حتى أن أعطى الضابط قائد المأمورية الإشارة المتفق عليها مسبقا مع القوات حتى أن وجد المتهم نفسه محاصرا بين قوات إدارة مكافحة المخدرات وتمكنت القوات من ضبطه وبتفريغ الكيس الذي كان بحوزته عثر على 7 أسطوانات لمخدر الهيروين وبتفتيشه عثر على مبلغ 400 جنيه وهاتف محمول

السجن المشدد 15 عاما

وعاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار خالد عبد الغفار ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين احمد عبد التواب صالح ، رئيس بالمحكمة ، و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل ، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.