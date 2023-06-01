عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

متهم
متهم

وضع ضباط مكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط خطة لإسقاط تاجر هيروين بعد ورود معلومات معاودة المتهم مزاولة نشاطه الإجرامي فقام ضباط الإدارة بالاشتراك مع المصادر السريين بإيهام المتهم بان هناك احد العملاء يريد كمية كبيرة من الهيروين ولم يشك المتهم واتفق مع المصدر السري على الكمية ومكان التسليم حتى أن ذهب ليجد نفسه في قبضة ضباط مكافحة المخدرات.

وضع خطة للقبض على المتهم 

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد في أسيوط بمزاولة أحد المسجلين نشاطه الإجرامي ببيع المواد المخدرة فقام ضباط الإدارة بمنطقة أسيوط برئاسة الرائد عدنان ابوعقرب مفتش المنطقة بوضع خطة للإسقاط بالمتهم أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي .

تحديد مكان تسليم الهيروين 

وفور ورود معلومات بحيازة المتهم " حسام الدين . م . س " 34 عاما مقيم مدينة أسيوط ، كمية كبيرة من مخدر الهيروين ، اتفق ضباط المنطقة مع احد المصادر السريين بإخبار المتهم بأنه يوجد لديه زبائن يريدون شراء مخدر الهيروين واتفق معه على مقابلتهم لبيع المخدر لهم بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة أسيوط الجديدة وتحديد موعد اللقاء .

تخفي قوات الأمن خلف التلال الجبلية 

وبعد تقنين الإجراءات تم الاتفاق على قيادة المأمورية ضابط لا يعرفه المتهم حيث قاد الرائد أحمد مفتاح الضابط بمنطقة أسيوط المأمورية مستقلين عدد من السيارات الملاكي وتوجهت القوة نحو المكان المتفق عليه وحال وصول القوات إلى المنطق المتفق عليها قاموا بترك السيارات في مكان بعيدا عن الأنظار وقاموا بالسير على أقدامهم بصورة طبيعية غير ملفته للأنظار تتلاءم مع طبيعة المكان وتم نشر القوات ونشر عدد من القوات خلف التلال الجبلية لتامين المأمورية و عدم رؤية المتهم لهم وبعد وقتا قليل حضر المتهم مستقلا سيارة تاكسي وتوقف على جانب الطريق ونزل المتهم من التاكسي حاملا في يديه كيس بلاستيك اصفر اللون .

بيع هيروين لضابط الشرطة 

ولحظات وتحرك الضابط برفقة المصدر السري تجاه المتهم وعرف المصدر السري الضابط للمتهم على انه زبون يريد شراء كمية الهيروين فعرض المتهم عليه شراء أسطوانة الهيروين بـ 30 ألف جنيه ولم يشك لحظة انه ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فطلب الضابط معاينة البضاعة قبل شراءها للتأكد من جودة المنتج وحال ذلك قام المتهم بإخراج أسطوانة لمخدر الهيروين من الكيس وقدمها للضابط .

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

بحوزته 57 قطعة حشيش.. جنايات أسيوط تعاقب شخص بالسجن المشدد والغرامة

القبض على المتهم بحوزته 7 أسطوانات هيروين 

ولم تمر لحظات حتى أن أعطى الضابط قائد المأمورية الإشارة المتفق عليها مسبقا مع القوات حتى أن وجد المتهم نفسه محاصرا بين قوات إدارة مكافحة المخدرات وتمكنت القوات من ضبطه وبتفريغ الكيس الذي كان بحوزته عثر على 7 أسطوانات لمخدر الهيروين وبتفتيشه عثر على مبلغ 400 جنيه وهاتف محمول 

السجن المشدد 15 عاما 

وعاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار خالد عبد الغفار ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين احمد عبد التواب صالح ، رئيس بالمحكمة ، و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل ، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.

أسيوط أخبار أسيوط تاجر مخدرات ترويج مخدر الهيروين ادراة مكافحة المخدرات أسيوط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

موضوعات متعلقة

انتشال جثتين وجار البحث عن ثالثة غرقوا بنهر النيل في أسيوط

بسبب الميراث.. إحالة أوراق عامل قتل شقيقه في أسيوط لفضيلة المفتي

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من بايدن بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

قدم فورا .. رواتب 5 آلاف جنيه بـ إعلان وظائف القوى العاملة

شاهد لقطات من انطلاق موكب زفاف ولي العهد الأردني

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ