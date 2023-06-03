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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.8 مليار إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال مايو

صدى البلد


أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2023 عن مشمول 7849 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مايو 2023 وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 411 مليون و 72 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب ورسوم القيمة المضافة 1 مليار و 861 مليون و 879 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 528 مليون و 26 ألف جنيه .

وخلال شهر مايو الماضى قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة بتصدير مشمول 3406 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألمونيوم ، مواد غذائية ، إستانلس، رخام، منتجات أخرى) ، بقيمة أجمالية بلغت 15 مليار و 717 مليون و 725 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 2 مليون 231 ألف جنيه .

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 690 بيان جمركي بمبلغ 5 مليون و 149 ألف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2023 حوالي 2 مليار و 808 مليون و 358 ألف جنيه. 

جمارك الدخيلة القمح السكر الضرائب

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