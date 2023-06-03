نزلة معوية تبعد لاعب الزمالك عن تدريبات الفريق اليوم

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من نزلة معوية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا علاجيا للاعب حتي يتعافي ويعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.