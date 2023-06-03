السعودية.. إحباط تهريب 160 كيلو من نبات القات المخدر

نجحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان في احباط تهريب 160 كيلوغراماً من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية الجميع إلي ضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

وتعهدت الأجهزة الأمنية بمعالجة جميع البلاغات بسرية تامة.