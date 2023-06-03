عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الكليات تنتظركم| شاهد.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الشهادة الثانوية بيومها الأول

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

وخلال الجولة قام رئيس جامعة الأزهر، بتفقد لجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر ، ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر قائلًا: الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024م.

ووجه رئيس الجامعة ، بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.

IMG-20230603-WA0075
IMG-20230603-WA0075
IMG-20230603-WA0076
IMG-20230603-WA0076
IMG-20230603-WA0077
IMG-20230603-WA0077
IMG-20230603-WA0072
IMG-20230603-WA0072
IMG-20230603-WA0071
IMG-20230603-WA0071
IMG-20230603-WA0070
IMG-20230603-WA0070
الثانوية الازهرية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشهادة الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر شهادة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

ترشيحاتنا

طلاب العلمي ينتهون من امتحان الحديث.. ووكيل الأزهر يوجه بتوزيع المياه الباردة عليهم

16 نوعا من الكلاب و4 ثعابين.. قائمة محظورات الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد

بـ3 مليارات جنيه.. شاهد مدبولي يتفقد مشروع إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة

شاهد.. كواليس جديدة من حفل زفاف ولي العهد الأردني

لجذب السائحين.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية

سقوط قتيل و15 جريحاً في حريق مروع بـ روما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل محتواه.. أهمية غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم للرضع والأطفال

الخالة الصغيرة ترد: لم أعد أتحمله ولا أريد الطلاق للمرة الثانية.. شاهد الإجابة

طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

تناول هذه الأطعمة يمنع انسداد الشرايين.. احرص عليها

فيديو

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

بسبب زوجها.. وفاء عامر تفجر مفاجأة وتبكي على الهواء.. فيديوجراف

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ