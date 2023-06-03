الكليات تنتظركم| شاهد.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الشهادة الثانوية بيومها الأول

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول بمعهد فتيات المنطقة السادسة.

وخلال الجولة قام رئيس جامعة الأزهر، بتفقد لجان امتحان مادة الفقه للقسم العلمي، وتحدث مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر ، ترحيبه بأبنائه طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في جامعة الأزهر قائلًا: الجامعة تنتظركم -إن شاء الله- للالتحاق بكلياتها العام الدراسي القادم 2023 - 2024م.

ووجه رئيس الجامعة ، بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.

IMG-20230603-WA0075

IMG-20230603-WA0076

IMG-20230603-WA0077

IMG-20230603-WA0072

IMG-20230603-WA0071