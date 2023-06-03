جامعة الزقازيق ضمن أفضل 601 -800 مؤسسة عالميا فى تصنيف التايمز البريطانى

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، أنه أظهر تصنيف « التايمز البريطانى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة » لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً فى التصنيف، حيث جاءت في المركز 601 -800 من إجمالى 1591 جامعة عالمية و36 جامعة مصرية تم ادراجها في التصنيف وفي المركز الأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشاد أيضا بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

واشار إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر " رؤية مصر ۲۰۳۰ ".

من جانبه ، أشادت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء و التصنيف الدولى بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking 2023 لهذا العام، إذ جاء ترتيب جامعة الزقازيق في المركز 601 بين 800 جامعة من أفضل 1591 جامعة على مستوى لعالم، والمركز 29 عالميا والأول محليا من حيث مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG 7 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تقدم 70 مركزًا عن العام الماضي.

واوضحت أن التصنيف يعتمد علي عدد من المؤشرات في ثلاث مجالات هي: البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والإدارة والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات و الابتكار و ريادة الاعمال و التصنيف الدولى ، إلى أهمية تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الجامعة تقدمت فى ترتيب 15 مؤشرا عن العام الماضى ومن أهمها: حصول الجامعة على المركز الأول محليا والمركز29 عالميا فى مؤشر الطاقة النظيفة ((SDG7 وفي المركز 101-200 فى مؤشر القضاء التام على الجوع (SDG2) والمركز 201-300 فى مؤشر لا للعنصرية ((SDG 10 ،وأيضا المركز 201-300 فى مؤشر المجتمعات والمدن المستدامة ((SDG 11و في المركز 101-200 عالميا فى مؤشر الحياة تحت الماء ((SDG 14 و في المركز 301-400 فى مؤشرى الحياة على سطح الأرض ((SDG15 و المياه النظيفة (SDG 6).

وأشار الدكتورة سالى محمود سعيد مدير وحدة التصنيف بالجامعة علي أهمية هذا التصنيف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجامعة التى تعود بالنفع على كل من المجتمع الجامعى والبيئة المحيطة، وأن الجامعة حافظت على الظهور في جميع المؤشرات الأخرى ، مشيرة إلى أن المجموع الكلى للجامعة هو: 65.8% بتقدم عن العام الماضي 2022 بحوالى 6.2 %.