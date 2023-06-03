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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الليلة.. شكري أبو عميرة يكشف لـ"الباز" كواليس سيطرة الإخوان على التلفزيون المصري

صدى البلد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم السبت، في ثالث حلقات برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، المخرج شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، في إطار توثيق شهادات ثورة 30 يونيو .

ويكشف "أبو عميرة" خلال اللقاء، كواليس الزيارات المتتالية  لأحمد عبد العزيز مستشار المعزول لمكتبه للتدخل في عمل التلفزيون، ويسرد بالأسماء تفاصيل توجيهات وزير الإعلام الإخواني وقتها صلاح عبد المقصود، بإيقاف عدد من المذيعين ورؤساء التحرير بالتلفزيون المصري وقت حكم المعزول مرسي، وتحفظاتهم على استضافة العديد من الشخصيات السياسية.

"الشاهد" برنامج وثائقي، يذاع علي مدار شهر يونيو 2023، حيث يستضيف الدكتور محمد الباز، عدد من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة، والفنية والثقافية، ممن كانوا طرفًا أصيلًا في أحداث الثورة، وشهوداً علي فترة حكم الإخوان حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، وما دار فيها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الباز الدكتور محمد الباز المخرج شكري أبو عميرة جماعة الإخوان الإرهابية ثورة 30 يونيو

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