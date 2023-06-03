لاعب الوداد يجري جراحة عاجلة ويغيب عن لقاء نهائي افريقيا

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن سبب غياب لاعب الوداد عن لقاء الأهلي في نهائي دوري الابطال.

وكتب عبر تويتر: "‏‏عبد الله حيمود لاعب الوداد يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية بأحد مستشفيات القاهرة".

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.