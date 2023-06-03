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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مواصفات الإحرام للرجل والمرأة.. مجدي عاشور يوضحها

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن المحرم هو الذي قصد مكةَ لأداء نسك العمرة أو الحج بشروط مخصوصة .


وذكر المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن من هذه الشروط المخصوصة في الإحرام بالنسبة للرجل أن لا يلبس المخيط المحيط، بمعنى أنه لا يجعل الشيء محيطًا بجسده ومخيطًا في نفس الوقت ، ولا يلبس شيئًا على رأسه، ولا يلبس في رِجْله شيئًا يغطي آخر القدم ؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ " .


وأضاف عاشور خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أمَّا بالنسبة للمرأة فلبس إحرامها لا يشترط فيه ما يشترط في لبس إحرام الرجل ، فيباح لها أن تلبس ما تشاء من ملابسها العادية مخيطًا أو محيطًا بشرط أن تكشف يديها ووجهها .


والخلاصة : أن لباس الإحرام بالنسبة للرجل ألا يكون مخيطا محيطًا في نفس الوقت ، بمعنى أنه يجوز لبس المخيط فقط ، أو المحيط فقط ، أمَّا هما معًا فلا يجوز .


وبالنسبة للمرأة فلباسها حال إحرامها هو الملابس العادية إلا أنها لا تنتقب ولا تغطي يديها .
 

الإحرام إحرام الرجل إحرام المرأة - محظورات الحج للنساء محظورات الإحرام مواصفات الإحرام للرجل والمرأة

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