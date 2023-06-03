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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان العتبة يشكون من احتلال الباعة الجائلين للميدان وتشويه مظهره الحضاري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ علي أحمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان منطقة العتبة بوسط البلد من انتشار الباعة الجائلين مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وتابع يجب تطوير  ميدان العتبة و يتم أنشاء عربات بشكل حضاري يتم تسليم واحده لكل بياع مقابل ايجار شهري للدوله بدلا من الشكل العشوائي الحالي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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