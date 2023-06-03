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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المنصورية يطالبون المسئولين بإنشاء مستشفي ومجمع خدمات ومركز شباب بالقرية

الخط الساخن
الخط الساخن

أرسل القارئ محمد سلام يستغيث بالمسؤولين لإنشاء مركز شباب ومستشفى ومجمع خدمات بقريته التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. 

وقال محمد سلام في استغاثته: "نعاني نحن 300 الف نسمة أهالي قرية المنصورية من عدم وجود مركز شباب ومستشفي ومجمع خدمات بالقرية"، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان القرية لتوفير حياة كريمة لهم. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المتابعة المستمرة إنشاء مستشفي توجهات الدولة حياة كريم سكان القرية مجمع خدمات

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