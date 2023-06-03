سكان المنصورية يطالبون المسئولين بإنشاء مستشفي ومجمع خدمات ومركز شباب بالقرية

أرسل القارئ محمد سلام يستغيث بالمسؤولين لإنشاء مركز شباب ومستشفى ومجمع خدمات بقريته التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وقال محمد سلام في استغاثته: "نعاني نحن 300 الف نسمة أهالي قرية المنصورية من عدم وجود مركز شباب ومستشفي ومجمع خدمات بالقرية"، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان القرية لتوفير حياة كريمة لهم.

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