تكريم جديد لـ مي كساب عن دورها في جعفر العمدة

شاركت الفنانة مي كساب، صوراً من أحدث تكريم لدورها في مسلسل "جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “شكراً للجمهور الكريم وطلاب الجامعة الامريكية”.

وكانت مي كساب تصدرت الترند في رمضان 2023، بسبب دور "ثريا" الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ويعرض حاليًا للنجمة مى كساب الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة"، بعنوان" دوري الأبطال، مع الثنائي شيكو وهشام ماجد، وبجانب عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد ثروت، وأحمد فتحي، ميرنا جميل، سامي مغاوي، عارفة عبد الرسول.