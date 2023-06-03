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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواد الغذائية : انخفاض سعر 3 سلع .. ومزيد من التراجع قريبا

صدى البلد

أكد حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة ، بغرفة الإسكندرية التجارية ، رفض جميع التجار الممارسات التي يتعامل بها بعض منتجي البن ، في هذه المرحلة التي يمر بها العالم من أزمة اقتصادية ألمت بالعالم اجمع.

موضحا أنه لاحظنا بعد يومين فقط من تصريحات وزير المالية ، أن إحدي الشركات رفعت اسعار البن بنحو 10% مرة واحدة ، رغم أنها لم تقم باستيراد أو شراء اي شيء من الخارج ، و هو ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي ، مؤكدا أنه من منطلق الأمانة والأخلاق أن لا يتم رفع أسعار البضائع الموجودة بالمخازن وان يتم زيادة السعر علي ما سيتم استيراده بعد صدور القرار الحكومي برفع الأسعار .

كشف المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن سعر الأرز في السوق المحلي انخفض خلال الفترة الأخيرة ، و سوف ينخفض أكثر الأيام القادمة ، حيث وصل طن أرز الشعير الي 17 الف جنيه للطن ، و تراجع سعر الارز الابيض ليتروح من 3 2 - 25 ألف جنيه للطن 

كما انخفضت أسعار القمح و هو ما سيؤدي إلي تراجع اسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل( المكرونة ، المخبوزات ، و البسكويت ) ، و بالنسبة لأسعار الجبن الابيض فقد تراوح سعرها من 76 الي 96 جنيه للكيلو ، و الجبن التركي من 140 - 180 جنيه للكيلو ، و الجبن المعلب  تراوح سعر العلبة وزن ربع كيلو من 12- 17 جنيه ، و بالنسبة لأسعار "  المكرونة " العبوة 400 جرام سعرها من 8 - 10 جنيه ، و الزيت يتراوح سعر الزجاجة وزن 750 جرام من 40- 45 جنيه،  واللتر من 60- 65 جنيه ، وسعر كيلو  الدقيق من 20 - 25 جنيه ، و عبوة السكر من 20 - 25 جنيه ، و سعر الارز يتراوح من 25 - 30 جنيه للكيلو المعبأ، و سجل سعر كيلو اللبن السائب " الجاموسي "من 20 - 25 جنيه ، أما " البقري " فيتراوح سعر الكيلو من 8 - 10 جنيه ، و اللبن المعبأ المبستر من 25 - 30 جنيه للكيلو 

وبالنسبة لأسعار البيض ، فيتراوح سعر طبق  البيض الاحمر من 105- 115 جنيه ، و الابيض يقل حوالي 5 جنيهات عن الاحمر ، متوقعا حدوث تراجع في أسعار البيض الفترة القادمة، وعن اسعار البن ، قال المنوفي أن سعر عبوة البن 125 جرام من 22 - 35 جنيه ، و الشاي عبوة 40 جرام سجلت من 5 - 8 جنيه.

وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة ، الجميع بالوقوف إلى جانب بلدهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وارتباطها بالجانب الأخلاقي، وتضافر الجهود للعبور من هذه الأزمة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل الإمداد والتوريد وأيضا عدم الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده  دول الجوار بدلا من انتهاز الفرص  لزيادة الأسعار بالأسواق دون مبرر منطقي مثلما حدث فى سلعة البن مؤخرا.

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