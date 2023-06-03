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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيله.. كشف حساب أسينسيو مع ريال مدريد

ماركو أسينسيو
ماركو أسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، رحيل لاعبه ماركو أسينسيو، بنهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن أسينسيو قريب من الانضمام إلى باريس سان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.
أرقام أسينسيو مع ريال مدريد:


خاض أسينسيو 285 مباراة بقميص ريال مدريد،  سجل 61 هدفا  وصنع 32 تمريرة حاسمة.


وفاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقبا مع ريال مدريد، وهم: دوري أبطال أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (3)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).

وعاني أسينسيو من الابتعاد عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية تخت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد أسينسيو ماركو أسينسيو أرقام أسينسيو أنشيلوتي

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