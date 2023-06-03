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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

حادث تصادم قطارات
حادث تصادم قطارات الهند

قال محللون في الصناعة إن شبكة السكك الحديدية الضخمة في الهند تشهد تحولًا بقيمة 30 مليار دولار مع قطارات جديدة براقة ومحطات حديثة ، لكن حادث القطار المميت أمس الجمعة يظهر أنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للسلامة.

ولقي ما لا يقل عن 261 شخصا مصرعهم في أسوأ حادث قطار في البلاد منذ أكثر من عقدين بعد أن انحرف قطار ركاب عن مساره واصطدم بآخر في ولاية أوديشا بشرق البلاد.

تدير شركة سكك حديد الهند التي تحتكرها الدولة رابع أكبر شبكة قطارات في العالم، وتنقل 13 مليون شخص كل يوم وينقل ما يقرب من 1.5 مليار طن من الشحن في عام 2022.

ومنذ فترة طويلة يعتبر شريان الحياة لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، شهد النظام البالغ من العمر 170 عامًا توسعًا وتحديثًا سريعًا في ظل دفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز البنية التحتية والاتصال في الاقتصاد سريع النمو.

هذا العام ، حققت الحكومة مبلغًا قياسيًا بلغ 2.4 تريليون روبية (30 مليار دولار) إنفاقًا رأسماليًا للسكك الحديدية ، بزيادة قدرها 50 ٪ عن السنة المالية السابقة ، لتحديث المسارات وتخفيف الازدحام وإضافة قطارات جديدة.

تم عرض قطار جديد فائق السرعة تم بناؤه في الهند وأطلق عليه اسم 'Vande Bharat Express' أو 'Salute to India Express' كدليل على هذا التحديث ، حيث أعلن مودي نفسه عن الرحلات الأولى للعديد من القطارات في جميع أنحاء البلاد.

لكن الخبراء قالوا إن تحطم يوم الجمعة جاء بمثابة صدمة في هذا التحول.

قال براكاش كومار سين ، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في معهد Kirodimal للتكنولوجيا في وسط الهند والمؤلف الرئيسي لدراسة عام 2020 حول 'أسباب انحراف السكك الحديدية في الهند والتدابير التصحيحية '.

قال سين: 'الخطأ البشري أو سوء صيانة المسار بشكل عام هما المسؤولان في مثل هذه الحوادث'.

وقال إن السكك الحديدية تقدم المزيد والمزيد من القطارات لمواجهة الطلب المتزايد ، لكن القوى العاملة لصيانتها لم تواكب ذلك.

قال سين إن العمال غير مدربين تدريباً كافياً أو أن عبء العمل عليهم مرتفع للغاية ، ولا يحصلون على قسط كافٍ من الراحة.

وقال إن طريق الساحل الشرقي الذي وقع فيه حادث يوم الجمعة ، هو أحد أقدم الطرق وأكثرها ازدحامًا في البلاد ، حيث ينقل أيضًا الكثير من شحنات الفحم والنفط في الهند.

قال سين: 'هذه المسارات قديمة جدًا ... العبء عليها مرتفع جدًا ، وإذا لم تكن الصيانة جيدة ، فستحدث الأعطال'.

'سجل سلامة جيد'
تؤكد شركة سكك حديد الهند على أن السلامة كانت دائمًا محور التركيز الرئيسي ، وتشير إلى معدل الحوادث المنخفض على مر السنين.

وقال متحدث باسم وزارة السكك الحديدية 'هذا السؤال (بشأن السلامة) ينشأ بسبب وقوع حادثة واحدة الآن. ولكن إذا رأيت البيانات ، فسترى أنه لم تكن هناك حوادث كبيرة منذ سنوات.'

وقال المتحدث إن عدد الحوادث لكل مليون كيلومتر قطار ، وهو مقياس للسلامة ، انخفض إلى 0.03 في السنة المالية 2021-22 من 0.10 في 2013-2014.

تم تمديد صندوق أمان بقيمة 1 تريليون روبية مدته خمس سنوات تم إنشاؤه في 2017-2018 لمدة خمس سنوات أخرى من 2022 إلى 2323 ، مع تمويل إضافي قدره 450 مليار روبية ، بعد أن أدت الخطة الأولى إلى 'تحسين شامل في السلامة المؤشرات '.

وقال 'حدثت بعض الأعطال وسيكشف التحقيق' ، في إشارة إلى حادث الجمعة. 'سنكتشف سبب حدوث ذلك وكيف حدث.'

قال سريناند جها ، خبير النقل المستقل والمؤلف في International Railway Journal ، إن السكك الحديدية تعمل على آليات السلامة مثل الأجهزة المضادة للتصادم وأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ ولكنها كانت بطيئة في تثبيتها عبر الشبكة.

قال جها: 'سيخبرونك دائمًا أن الحوادث في مستوى يمكن التحكم فيه للغاية لأنهم يتحدثون عنها من حيث النسب المئوية' ، مضيفًا أنه في السنوات الأخيرة كان التركيز أكثر على القطارات الجديدة والمحطات الحديثة وليس كثيرًا على المسارات وأنظمة الإشارات وإدارة الأصول.

وقال: 'هذا الحادث يبرز الحاجة إلى التركيز أكثر على هذه الجوانب'.

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