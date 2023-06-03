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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تركياتعتزم إرسال قوات خاصة إلى كوسوفو.. تقرير

اردوغان
اردوغان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع التركية، أعلنت اليوم السبت، أن أنقرة تعتزم إرسال قوات خاصة إلى كوسوفو يومي الأحد والاثنين المقبلين، استجابة لطلب حلف شمال الأطلسي للمشاركة في قوة حفظ السلام التابعة له في أعقاب الاضطرابات في شمال البلاد، كما دعت الوزارة لضبط النفس والحوار البنّاء لحل أزمة قالت إنها قد تضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، خلال التقرير الذي عرضته «القاهرة الإخبارية»، بأنه من المقرر نشر الوحدات وهي كتيبة القوات الخاصة التركية في كوسوفر في 4 و 5 يونيو، وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة السياسية وتحولت أعمال عنف في شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مناصبهم في المنطقة ذات الأغلبية الصربية التي كانت قد قاطعت انتخابات أبريل الماضي ما سمح للألبان بالانتخاب

وأصيب 30 من قوات حفظ السلام و52 من الصرب  في أعمال عنف يوم الاثنين الماضي، ودفع العنف حلف شمال الأطلسي للإعلان عن إرسال قوات إضافية لينضموا إلى 700 جندي في طريقهم بالفعل إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان لتعزيز مهمته التي يبلغ قوامها أربعة آلاف جندي.

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