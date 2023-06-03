غير آدمية .. طريقة صادمة لتصنيع وتحضير الأرز الهندي |شاهد

انتشر مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض طريقة غير آدمية لصنع الأرز الهندي المنفوش بيل بوري أو ما يعرف باسم (الأرز البسمتي) مما ترك المستخدمين في حالة من الصدمة والقلق.

شارك مدون الطعام الهندي «عمار سيروهي» المشهور بحسابه الخاص بالطعام على إنستجرام مؤخرًا مقطعًا يعرض عملية إنتاج الأرز المنفوش من الصفر.

يصور المقطع طريقة غير صحية في تصنيع الأرز البسمتي وتحضيره، مما ترك رواد السوشيال ميديا في ذعر تام.

في اللقطات المتداولة، يظهر عامل مصنع يغسل الأرز لإزالة النشا الزائد عن طريق نقعه في الماء وهرسه بساقيه.

مع تقدم الفيديو يتم تكديس الأرز وإضافة الملح إلى الخليط، ثم يشرع العامل في مزج المكونات بساقيه، متبعًا نهجًا غير صحيًا بشكل كامل.

أظهرت المرحلة التالية أن حبات الأرز يتم تغذيتها في آلة، وظهرت كأرز رقيق منتفخ جاهز للاستهلاك.

ومع ذلك، فإن الصدمة الأولية من مشاهدة الظروف غير الصحية تركت المشاهدين يشعرون بقلق عميق.

https://www.instagram.com/reel/Cs2wDrPNksd/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==