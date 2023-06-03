صلاح حليمة يكشف دور مصر المحوري بأفريقيا منذ تولي السيسي الرئاسة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الدور المصري في القارة الإفريقية متعاظم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي ركز على عدد من الملفات المهمة للقارة الإفريقية وهي الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إقامة العديد من الشراكات بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل المشاكل التقليدية والمسائل المستحدثة كأزمة الطاقة والغذاء والمياه والتي كانت نتيجة 3 عوامل وهي التغيرات المناخية، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من ضمن مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27، صندوق الأضرار وهو يتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدًا أن دور مصر محوري في توفير اللقاحات خلال أزمة كورونا وإيصالها لدول القارة وشعوبها وتحديث المؤسسات الصحية وإصلاح القطاع الاقتصادي.