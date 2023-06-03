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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تستعرض أنوثتها في إطلالة تايجر

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، جمهورها صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت روان في الصور وهي تستعرض أناقتها وجمالها، مرتدية فستان مجسم بنقشة التايجر، واعتمدت علي مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة انسيابية.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.

 وعُرض مؤخرا للنجمة الكويتية روان بن حسين مسلسل "ذهبت مع الماء" بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم:" جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ"، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.

أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_١٨٣٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_١٨٣٤٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_١٨٣٤٤٢
احدث ظهور لها اطلالة تايجر اغنيتها الجديدة الفنانة الكويتية روان بن حسين تستعرض انوثتها

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