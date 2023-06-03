مهيب عبد الهادى يكشف موعد إعلان الهلال عن ضم ميسي رسميا

كشفت تقارير اليوم السبت أنه سيتم الإعلان عن صفقة انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، الثلاثاء المقبل .

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: يتجه نادي الهلال السعودي إلى إعلان ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مجانًا، الثلاثاء المقبل، الموافق 6 يونيو"

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق الانضمام مجانا لأي نادٍ في الميركاتو المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

صراع ثلاثي على ضمه:

ويتصارع الهلال السعودي وبرشلونة وإنتر ميامي الأمريكي على التعاقد مع ليونيل ميسي بعد استقراره على الرحيل عن باريس سان جيرمان، حسب تقارير صحفية.