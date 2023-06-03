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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. المستندات المطلوبة لاستخراج قيد عائلي| اعرفها

قيد عائلي
قيد عائلي

يسعي الكثير من المواطنين  لاستخراج قيد عائلي لأول مرة وماهية الأوراق المطلوبة خاصة أن الحكومة اتاحت للراغبين في الحصول على قيد عائلي الدخول عبر الانترنت والقيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

استخراج قيد عائلي إلكترونيا 


ويمكن للراغبين في استخراج قيد عائلي إلكترونيا  إدخال البيانات إلكترونيا وتحميل المستندات المطلوبة كما أنه يتم سداد رسوم الخدمة عبر وسائل التحصيل الإلكترونية.

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وتسعى الدولة إلي تقديم كافة خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر من خلال اتاحة عبر الانترنت الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على الراغبين فى الحصول على الخدمات والتي من بينها استخراج قيد عائلي.

المستندات المطلوبه لاستخراج قيد عائلي إلكترونيا

ويمكن للمواطن الراغب فى استخراج قيد عائلي إلكترونيا القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة والتي تبدء بتحضير المستندات المطلوبة كما تحتاج فقط موبايل أو جهاز كمبيوتر وانترنت.

- يلزم من أجل استخراج قيد عائلي تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب

- إحضار صورة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.
- بالنسبة للأبناء، يلزم تقديم صورة من شهادة ميلاد.
- وبالنسبة للزوجين، يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد من أحل استخراج قيد عائلي 
- لأفراد الأسرة المتوفيين، تقديم صورة من شهادة الوفاة.

- وفيما يخص استخراج قيد عائلي للرجال، يلزم تقديم ما يثبت موقفهم من التجنيد.
- كما يجب تقديم نموذج تسجيل القيد العائلي، ثم تقديم طلب لاستخراج القيد العائلي وتسجيل كل البيانات التي يجب إدخالها في النموذج من أجل ارفاقها مع المستندات المقدمة.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا


وهناك مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي من خلالها يتم استخراج  قيد عائلي إلكترونيا تتضمن مايلي:-

- تبدء أولى خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا بتسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية

- يتم فى هذه الخطوة اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية.

- وتشمل هذه الخطوة  اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها تقوم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج قيد عائلي، والضغط على بدء الخدمة.

- ويطلب منك فى هذه الخطوة القيام بكتابة البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها ثم تضغط تسجيل

رسوم استخراج قيد عائلي إلكترونيا


ويتم سداد رسوم قدرها 65 جنيها حيث يتم استخراج القيد العائلي فى مهلة مدتها 7 ايام من تاريخ التقديم على الخدمة إلكترونيا.

الشروط المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

-  إلزام المواطن  باستخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 15 عاما.

-  تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي حالة الاجتماعية الحالية لهم.

- أن يكون المواطن هو صاحب الشأن أو له صله قرابة به حتى الدرجة الثانية.

- يجب أن يقوم مقدم الطلب بتسجيل بيانات الأسرة بالكامل.

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- وتتضمن شروط استخراج قيد عائلي أن يكون سبق طباعة وثيقة زواج مميكنة من أجل استخراج قيد عائلي له
- في حالة وفاة أحد افراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقا.
 

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