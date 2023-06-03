أحمد سيد زيزو يستعرض لياقته البدنية في «الجيم»

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صورة له من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر زيزو عبر خاصية "الاستوري"، وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية الشاقة، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.

وعلي جانب آخر حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.