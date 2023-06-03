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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري : ضغوط إسرائيلية على واشنطن لمنع استئناف المفاوضات النووية مع إيران

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن ضغوط تمارسها إسرائيل على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنعها من استئناف المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.

وقالت وسائل الإعلام إن تل أبيب تحاول إقناع واشنطن بعقد اجتماع لمنتدى "ليشن" الاستراتيجي المشترك، والذي يبحث سبل مواجهة التهديدات التي مصدرها إيران، بهدف التعرف على توجهات الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

يأتي ذلك في ظل الكشف عن إلغاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى تل أبيب كان مقرّراً أن يقوم بها هذا الأسبوع.

وذكر تقرير لقناة "كان" العبرية، أن إسرائيل معنية بأن تعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه إلى استئناف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي، لافتة إلى أنه بحسب تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن واشنطن تبدي استعدادا بالفعل لاستئناف المحادثات مع طهران.

وأشارت القناة العبرية إلى أن التوجه للضغط على واشنطن جاء في أعقاب اللقاء الذي عُقد الليلة الماضية في واشنطن، والذي جمع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بكل من ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمير، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تداعيات التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير عبرية عن أن الولايات المتحدة طلبت من سلطنة عمان التوسط لدى طهران، لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للتوصل لصفقة تلتزم طهران بموجبها بتجميد مكونات من برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية عليها.

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