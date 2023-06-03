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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني يناقش التفرغ للأعمال النيابية .. غدا

النائب محمد شوقي،
النائب محمد شوقي، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسي

قال النائب محمد شوقي، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، إنَّ جلسات الغد للحوار الوطني تتناول مسألة التفرغ للأعمال النيابية وهي قضية موضوعة على جدول أعمال الاجتماعات.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دارين مصطفى، أنَّ قضية التفرغ للعمل النيابي تعد التزامًا دستوريًا وقانونيًا في الأساس.

وأوضح أنَّه لا توجد آلية مقترحة لتفرغ النواب للمناصب النيابية حتى الآن، قائلاً «مسألة التفرغ التزام قانوني ودستوري يستهدف من النائب أن يتفرغ لـ ممارسة أعماله النيابية وأعباء العضوية والتزاماتها».

تابع المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، «الممارسة للعمل النيابي تقر أن المسألة ليست على إطلاق ولا يعني التفرغ بأن جميع النواب هم متفرغون بهذا المعنى في كافة الأوقات».

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