تعرف على زي الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي التقليدي في مباراته أمام الوداد المغربي التي تقام غدا فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "الأهلي بالزي التقليدي والوداد بالأسود الكامل في مباراة الغد".

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

الوداد حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.