نيفين منصور :  فكرة الاستماع لجميع الآراء بالحوار الوطني شديدة الأهمية

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن ملف التعليم من أهم الملفات التي يتم مناقشتها بـ جلسات الحوار الوطني، الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت “منصور”، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن فكرة الاستماع لـ جميع الآراء في حد ذاتها فكرة شديدة الأهمية، وسيكون لها نتائج إيجابية على التعليم.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون الخاص بـ انشاء المجلس الوطني الأعلى لـ التعليم و التدريب لـ لجنة التعليم بـ الحوار الوطني للمناقشة.

وأشارت إلى أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني قال إن الجميع له الحق في الاعتراض على كل الأفكار التي جاءت في مشروع القانون، وأن الأفكار ليست مقدسة، وأن أي فكرة مطروحة لـ النقاش.

وأوضحت أن الحوار الوطني يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والنقد البنّاء، والوصول لـ حلول تكون نافعة للجميع.