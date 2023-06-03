منسق "أنت الحياة" : نقدم الخدمات الطبية والتوعوية بالقرى ..فيديو

قالت هند جلال، منسق عام مشروع "أنت الحياة"، بمؤسسة حياة كريمة، إن الحوارات المجتمعية جعلتنا نضع أيدينا على العديد من الأمور التي تحتاج أن نعمل عليها في قضية التوعية.

وأضافت هند جلال، منسق عام مشروع "أنت الحياة"، بمؤسسة حياة كريمة، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "طول الفترة التي كنا نعمل فيها في متابعة المشروعات القومية كنا نأخذ ملاحظات ومعرفة آراء المواطنين وطبيعة الخصائص الديمغرافية الموجودة في كل محافظة التي تميزها عن الآخرى والأفكار الموجودة في كل محافظة قد تكون غير موجودة في محافظة أخرى غيرها، وذلك بهدف بناء برامج التدخل في محور بناء الإنسان".

وأشارت هند جلال، منسق عام مشروع "أنت الحياة"، بمؤسسة حياة كريمة،: "حرصنا على فهم المواطن طبقا للتوزيع الديمغرافي"، موضحه: "برنامج أنت الحياة برنامج غير موحد، بل يختلف من محافظة لأخرى".

وأوضحت هند جلال، منسق عام مشروع "أنت الحياة"، بمؤسسة حياة كريمة،: "مبادرة أنت الحياة كانت نتاج تكاتف من قطاعات كثيرة موجودة في مؤسسة حياة كريمة، ويشترك فيها كافة الوزارات والجهات المعنية على رأسها وزارة الشباب والرياضة والتربة والتعليم والمجلس القومي للمرأة".

وتابعت: "نقدم خدمات طبيعة ضمن مبادرة أنت الحياة طبقا لنوعية واحتياجات كل محافظة، وذلك من خلال عيادات تقوم بالكشف الطبي على المواطنين وفي نفس الوقت تقدم توعية عن الأمراض وصرف أدوية بشكل مجاني".

واسترسلت: "نتواجد في القرية لمدة أيام ضمن مبادرة أنت الحياة، نقدم كل الخدمات الطبية والتوعية المجتمعية وورش عمل ومسرح للسيدات والأطفال".