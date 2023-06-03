مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يكشف موقف المجالس المحلية بعد المطالبة بعودتها

‏قال سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني، إن المجالس المحلية غير موجودة منذ 12 عاما لكن نأمل أن الحوار الوطني يؤدي إلى مشروع قانون يترتب عليه انتخابات المجالس المحلية.

وتابع سمير عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المجالس المحلية مهمة للغاية لأكثر من سبب أولا من الناحية الدستورية، ثانيا هناك أمور يجب أن تمر على المجالس المحلية بغض النظر عن حقيقة دور هذه المجالس المحلية متابعا أن في الحوار الوطني في أخر جلستين ناقشنا فيهم موضوع المجالس المحلية وبالتحديد موضوع النظام الانتخابي الأمثل الذي من المفترض أن يتم على أساسه انتخابات المجالس المحلية.

لم يتم التوافق بعد

وأضاف أن البعض اقترح نظام القائمة المطلقة والبعض الأخر طرح نظام القائمة النسبية وهؤلاء هم الأغلبية أما الآراء الأخرى كانت الجمع بين اكثر من نظام ما بين القائمة المطلقة والفردي والقائمة النسبية والفردي لكن لم يتم التوافق بعد على النظام الذي يتوافق عليه الجميع ويحقق الحصص والنسبة التي نص عليها الدستور.