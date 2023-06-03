بعد شكوى مواطنة .. حملات أمنية على عربات بيع المشروبات بشارع النصر

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر صاحبة الحساب من إنتشار عربات بيع المشروبات الساخنة بشارع النصر بمنطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة، ويقوم على إدارتهم شخصين "محددين".

بالفحص فقد قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط (3 أشخاص).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.