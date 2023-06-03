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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد شكوى مواطنة .. حملات أمنية على عربات بيع المشروبات بشارع النصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر صاحبة الحساب من إنتشار عربات بيع المشروبات الساخنة بشارع النصر بمنطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة، ويقوم على إدارتهم شخصين "محددين".

بالفحص فقد قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط (3 أشخاص).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الامن العام القاهرة الجديدة المشروبات الساخنة حملات امنية

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