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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية إخبارية عن  بيان رسمي أعلنه العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أكد فيه أنه في فجر اليوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأوضح المتحدث العسكري  أنه أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة ۲ آخرين كما تم وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

مؤكدا  أنه جاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واختتم المتحدث العسكري بيانه بتوجيه خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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