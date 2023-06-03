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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن حالة الطقس حيث شهدت حالة الطقس اعتبارا من اليوم تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وأنخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد يصل إلى 7 درجات مئوية ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم علي القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة وأن تصل الحرارة إلى 34 درجة ولا يوجد أي إثارة للرمال خلال هذا الأسبوع علي أن تعاود ارتفاعاتها من جديد أخر الأسبوع.

واليوم سيكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلا للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق بالبلاد خلال طقس اليوم،  حيث سيكون هناك أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

https://www.youtube.com/watch?v=Pt0xzHrKfOQ


 

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