مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يتوجه إلى الصين رغم توتر العلاقات بين البلدين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل ، حيث تسعى واشنطن لتعزيز التواصل مع بكين في وقت تشهد العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك سيناقش 'القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية' خلال زيارته للصين. وستنضم إليه سارة بيران مديرة شؤون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

توترت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا تتراوح بين تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان إلى النشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الوزارة إنه خلال رحلاته من الأحد إلى 10 يونيو ، سيزور كريتنبرينك أيضًا نيوزيلندا للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وتأتي زيارة كريتنبرينك في أعقاب زيارة قام بها الشهر الماضي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الصين. وقال مسؤول أمريكي إن بيرنز 'شدد على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة في القنوات الاستخباراتية' في اجتماعاته مع نظرائه الصينيين.

يوم السبت ، وبخ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الصين لرفضها إجراء محادثات عسكرية.

وفي حديثه في حوار شانغريلا ، أعلى قمة أمنية في آسيا ، قال أوستن إن إحجام بكين عن الحديث يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على السلام في منطقة حيث يعمل الخصمان على زيادة قوتهما العسكرية.

أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحلة كان مقررا القيام بها في فبراير إلى الصين بعد أن حلّق بالون تجسس صيني مزعوم عبر المجال الجوي الأمريكي فوق مواقع عسكرية حساسة ، مما أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية.

لكن البيت الأبيض قال إنه يتم بذل المزيد من الجهود لتسهيل زيارات بلينكين ، وكذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا ريموندو.