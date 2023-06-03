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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحديث قاعدة بيانات منظومة أصول وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا لبحث تحديث قاعدة بيانات منظومة أصول وأملاك الدولة والتي تحتوي على بيانات جميع الأصول والوثائق الثبوتية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمه مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والمهندسة سحر طه رئيس وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة و مسئولي الإدارات بالوحدات المحلية لمجالس المدن .

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تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المنظومة والتي تحتوي على بيانات جميع أصول وأملاك الدولة والوثائق الثبوتية بالمحافظة وذلك عن طريق تشكيل فريق عمل متخصص لضمان استمرارية التحديث على المنظومة ومتابعتها مع الإدارات المختلفة بالمحافظة .

وخلال الإجتماع تم استعراض أعمال المنظومة والسابق التنسيق بها مع الوحدات المحلية، ومناقشة المعوقات التي تواجه العاملين على المنظومة بالوحدات المحلية .

وأكد "غطاس" على ضرورة تفعيل  منظومة ميكنة أصول أملاك الدولة وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة .
 
ووجه  السكرتير المساعد بتحديث المديونيات بكافة الأصول المدرجة على المنظومة حتى تاريخه، مع استكمال حصر الأصول الخاصة بكل وحدة محلية ومنها المنشآت الحكومية ولايتهم.

ذلك تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها .

وفي إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع
المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة والاستمرار في ادخال بيانات ملفات المستندات لجميع الأصول واملاك الدولة .

البحيرة املاك الدولة تكنولوجيا المعلومات تحول الرقمي الوحدات المحلية المنظومة الرقمية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السكرتير العام المساعد

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