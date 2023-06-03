ضبط مخبزين تصرفا في 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

اكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف المرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت اشراف محمد عبد العال وكيل المديرية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية بكوم حمادة أسفرت عن تحرير 14 محضر وضبط الآتي :

مخبزين لإنتاجهما خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جم للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين .

و7 مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن وآخر توقف عن العمل والإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى بالإضافة إلى مخبزين آخرين تصرفا فى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ولعدم تواجد ماكينة صرف الخبز.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين.