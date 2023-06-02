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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختناق 15 شخصًا ..ننشر الصور الأولى لـ حريق مصنع فرز العنب بالبحيرة

حريق داخل مصنع الايتيكيه
حريق داخل مصنع الايتيكيه لفرز العنب بالبحيرة

حصل موقع "صدى البلد " على الصور الأولى لحريق داخل مصنع الإيتيكيه لفرز العنب بالطريق الصحراوى الكيلو ١٠٠ بمركز النوبارية والذي أسفر عن إصابة 15 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

حريق داخل مصنع الايتيكيه لفرز العنب بالبحيرة
حريق داخل مصنع الايتيكيه لفرز العنب بالبحيرة
حريق داخل مصنع الايتيكيه لفرز العنب بالبحيرة
حريق داخل مصنع الايتيكيه لفرز العنب بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بإندلاع حريق بمصنع الأيتيكية لفرز العنب نتج عنه إصابة ١٥ شخص بحالة إختناق و جار نقلهم للمستشفى لعمل الإسعافات الأولية.

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مصرع 6 أشخاص أسفل عجلات قطار بضائع في البحيرة

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إصابة 15 شخصا باختناق في حريق مصنع لفرز العنب بالبحيرة

إنتقلت قوات الحماية المدنية للييطرة على الحريق و نتج إصابة كل من "ولاء ع ع ١٣ سنه ، و منه خ ف ١٣ سنه ، و ساره ع ع ١٤ سنه ،واسراء ع ع ١٢ سنه ،و جنا ع ال ع ١٨ سنه ،و منه س م ١٥ سنه ، و ندى ص ع ٢٢سنه ، و نورهان ا ال ١٨ سنه ،و رحمه م س ٢١ سنه ،و صفاءم س ١٨ سنه ،و نوال ع ال ٢٢ سنه ،و شاهيناز ح ال ٢٥ سنه ،و منه م ال ٢٢سنه ،و سعيد ح س ٢٢سنه و جارى نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وجميع الحالات متسقره.

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