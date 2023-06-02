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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 6 أشخاص أسفل عجلات قطار بضائع في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، من بينهم طفل دهسهم قطار البضائع بخط القاهرة الإسكندرية، أثناء عبورهم خط السكة الحديد من معبرعشوائي بقرية الناصر بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة.

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تلقى اللواء أحمد خلف - مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة السكة الحديد بدمنهور باصطدا م قطار  البضائع  رقم 24 78 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية محملًا بالبضائع بتوك توك تصادف مروره من معبر عشوائي بنطاق قرية الناصر بدائرة مركز أبو المطامير ووجود متوفيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة أبو المطامير إصطدام قطار البضائع بتوك توك أثناء عبور معبر عشوائى يطلق عليه "الجمال والطيار"، في نطاق قرية الناصر التابعة لمركز ومدينة أبو المطامير. 

أسفر الحادث عن وفاة كلا من "أحمد عوض عبد الهادى ودعاء سامح الشبراوى 25 عاماً واسماء سامح الشبراوى 27 عاماً و عبد الرحمن محمدصبحى ٦سنوات وخليفة خميس ضيف الله 57 عاماً و محاسن صلاح الدانونى 62 عاماً، وتم التحفظ على الجثانين الـ 6 تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

البحيرة أسفل عجلات قطار السكة الحديد بدمنهور خط السكة الحديد عجلات قطار مصرع 6 أشخاص نقل الجثامين

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