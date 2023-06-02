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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدعيم مستشفى الحميات في دمنهور بأحدث جهاز أشعة متعدد المقاطع

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة  للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

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هذا وقد قام  الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، بمتابعة عملية توريد جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى حميات دمنهور، وهو يعد إضافة قوية للعمل بالمستشفي، مما يساهم فى تقديم الخدمات الصحية اللازمة لكافة أبناء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة ان الجهاز يتميز  بدقة فائقة فى التصوير بمقاطع متناهية الدقة مما يتيح أعلى درجه من  التفاصيل وأعلى درجة من الجودة وهو ماركة كانون متعدد المقاطع (16 مقطع) أحدث طراز ، وتتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع امكانية الحصول على أعلى جودة فى التصوير بجرعات إشعاعية أقل ، وكذلك كميات أقل من الصبغات الغير مؤينة وذلك لجميع الأعضاء الداخليه فى  الجسم.

 

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