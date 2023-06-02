إصابة 15 شخصا باختناق في حريق مصنع لفرز العنب بالبحيرة

أصيب ١٥ شخصا بحالة إختناق فى حريق بمصنع الايتيكيه لفرز العنب على الطريق الصحراوى الكيلو ١٠٠ بمركز النوبارية وتم نقل المصابيين لمستشفى غرب النوباريه وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بإندلاع حريق بمصنع الأيتيكية لفرز العنب نتج عن الحريةإصابة ١٥ شخص بحالة إختناق و جارى نقلهم للمستشفى لعمل الإسعافات الأولية.

انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق و نتج إصابة كل من "ولاء ع ع ١٣ سنه ، و منه خ ف ١٣ سنه ، و ساره ع ع ١٤ سنه ،واسراء ع ع ١٢ سنه ،و جنا ع ال ع ١٨ سنه ،و منه س م ١٥ سنه ، و ندى ص ع ٢٢سنه ، و نورهان ا ال ١٨ سنه ،و رحمه م س ٢١ سنه ،و صفاءم س ١٨ سنه ،و نوال ع ال ٢٢ سنه ،و شاهيناز ح ال ٢٥ سنه ،و منه م ال ٢٢سنه ،و سعيد ح س ٢٢سنه و جارى نقل المصابين لمستشفى غربالنوبارية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وجميع الحالات متسقره.