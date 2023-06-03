تعليم البحيرة: بدء قبول طلبات تظلمات نتائج الإعدادية بالإدارات لمدة 15 يوما

شدد يوسف الديب وكيل تعليم البحيرة على التيسير على الطلاب المتقدمين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء أمورهم.

بالتزامن مع بدء قبول التظلمات الخاصة بنتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ للشهادة الإعدادية والتى انطلقت اليوم وتستمر لمدة أسبوعين.

حيث يتم استلام الطلبات بالإدارات التعليمية التابع لها الطالب لتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال.

على أن يتضمن الطلب ما يلى ( تقديم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك)

هذا ومن المقرر تحديد موعد لجلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد المحدد.