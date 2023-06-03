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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 18 معبرا مخالفا على خطوط السكة الحديد في البحيرة

غلق 18 معبر غير
غلق 18 معبر غير قانوني ومخالف على السكة الحديد بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء محمد عمار بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق  18 معبرا مخالفا على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر .

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وطالبت محافظة البحيرة المواطنين بعدم إنشاء اى  معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانونى تم اغلاقة  على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

البحيرة الإجراءات القانونية السكك الحديد حركة سير القطارات خطوط السكك الحديدية

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