تموين البحيرة: ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية بدمنهور أسفرت عن:

ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالى 4 طن قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .