عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية بدمنهور أسفرت عن:

ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالى 4 طن قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

txt

اختناق 15 شخصًا ..ننشر الصور الأولى لـ حريق مصنع فرز العنب بالبحيرة

txt

مصرع 6 أشخاص أسفل عجلات قطار بضائع في البحيرة

وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الدقيق البلدى الرقابة التموينية المخابز البلدية السوق السودا حملات التموين مديرية التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الوضع صعب وخطير.. بيان عاجل من هيئة الأسرى الفلسطينية حول وليد دقة

تلقي دعوة شخصية.. سر غياب أبومازن عن حفل زفاف ولي العهد الأردني

مدبولي: ميناء الإسكندرية يضم 60% من حجم تجارة مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

سعر تي شيرت حماقي في جدة يثير الجدل| رقم صادم

تحذير عاجل|هذا النوع من التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد

فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ