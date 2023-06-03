عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. تسليم 14423 شهادة زواج ضمن مبادرة الرئيس لـفحص المقبلين عليه

صحة البحيرة
صحة البحيرة

صرح الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه تم فحص 16812 شخصا، وتسليم 14423 شهادة زواج، منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 26 فبراير 2023.

txt

تعليم البحيرة: بدء قبول طلبات تظلمات نتائج الإعدادية بالإدارات لمدة 15 يوما

txt

ضبط مخبزين تصرفا في 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما؛ للحصول على نتائج التحاليل.

وتتم المبادرة في 16 مركزا؛ لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة) ، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي ، فيروس نقص المناعة البشري وتحليل بعض الأمراض الوراثية  ) ، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم Rh هيموجلوبين) ، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وجميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

يأتي ذلك، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيس المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ضمن مبادرة الرئيس وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فحص المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تصريح صادم من والد حسام حبيب وتطورات الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023: تحسن وضعك المالي

مصطفى حشيش يكشف موقفا محرجا مع زوجته بسبب معجبة عراقية

تركيا.. محمد شيمشيك وزير المالية الجديد آخر أمل لـ أردوغان في التعافي الاقتصادي

تحتاج لـ الشجاعة.. تعليق مثير من نجم الوداد السابق على مواجهة الأهلي

أوكرانيا.. تفاصيل جديدة عن الانفجار قرب مدينة دنيبرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

فيديو

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ