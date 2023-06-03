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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محسن جابر : أنا اللي طلعت عمرو مصطفى .. وعلاقتنا انتهت

المنتج محسن جابر
المنتج محسن جابر

أكد المنتج محسن جابر، أن عمرو مصطفى بمثابة ابن له وقابل منه كثيرا، قائلا: "قابلت كتير تطلع حد وفي الآخر يعورك وأنا اللي طلعت عمرو مصطفى والكل شاهد وكانوا يقولوا لي إدينا نص اهتمامك بعمرو مصطفى وانتهت العلاقة بينا لما حس أن هو كتير على الناس الآخرين".

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وأوضح محسن جابر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن سبب خلافه مع عمرو مصطفى في أزمة استخدام صوت أم كلثوم في الذكاء الاصطناعي أنه لم يستأذن قبل استخدام صوت أم كلثوم، مؤكدا أن عمرو أخذ منه فكرة تغيير صوت أم كلثوم لمطربة اخرى.

 

وتابع: "دوشة عمرو مصطفى للدعاية والتسويق لنفسه، وأنا كنت بعمل حاجات صادمة ولكن إيجابية، وأنا مش زعلان من عمرو مصطفى وهو ولد من أولادي وغلطه فيا ربنا يسامحه، وأتمنى له الهداية وعايزة يكون احسن ناس ويارب عمرو مصطفى يكون نمرة واحد في اللي موجودين".

محسن جابر الذكاء الاصطناعي الإعلامي خيرى رمضان برنامج حديث القاهرة المنتج محسن جابر قناة القاهرة والناس

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