إستونيا: ندعم مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا اليوم السبت، أن بلاده تدعم "رحلة" أوكرانيا ليس فقط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي لأنها تنتمي إلى كلتا المنظمتين.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، وأوردته شبكة “إيه أر أر” الإستونية؛ فإن تساكنا شدد - خلال زيارته الحالية لأوكرانيا - على أن هدف إستونيا هو تزويد أوكرانيا بخارطة طريق واضحة للانضمام إلى الناتو في قمة فيلنيوس المُقبلة.

وأشار إلى أن تساكنا اجتمع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وأكد له أن إستونيا ستواصل دعمها الكامل لأوكرانيا في القتال المستمر ضد روسيا، وفي إعادة الإعمار بعد الحرب.

وقال: "كان افتتاح روضة أطفال اليوم الخطوة الأولى في بداية إعادة إعمار أوكرانيا وآمل أن تحذو الدول الأخرى حذو إستونيا"، مشيرا إلى أن إستونيا قدمت حتى الآن لأوكرانيا الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري، والمساعدات الإنسانية اللازمة ، وبدأت في إعادة بناء ما تضرر بالفعل في الحرب، مع التركيز بشكل خاص على الأعيان المدنية والبنية التحتية.

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الأوكراني، إنشاء محكمة دولية خاصة بهذه الحرب .

