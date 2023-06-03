إصابة 13 شخصًا في انفجار قرب دينبرو بـ أوكرانيا

أعلن حاكم المنطقة عن انفجار وقع بالقرب من مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا ، اليوم السبت ، وأصاب منزلا من طابقين ، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 13 شخصا ، وقد يكون السكان محاصرين تحت الأنقاض.



وقال سيرهي ليساك ، على قناته على تطبيق تيلجرام ، أن هناك ثلاثة أطفال من بين المصابين، وسحبت خدمات الطوارئ في مكان الحادث في بلدة شمال دنيبرو رجلاً من تحت الأنقاض، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.



وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار، ولم يرد تأكيد من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين.