السنغال.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى 15 شخصا

قالت الشرطة السنغالية ، اليوم السبت ، إن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السنغال ارتفع إلى 15 ، حيث بدأت السلطات في العاصمة دكار إزالة الأنقاض وتأمين المتاجر المنهوبة بعد يومين من الاضطرابات.

قال متحدث باسم الشرطة عبر الهاتف إن معظم أنحاء داكار بدت هادئة يوم السبت ، لكن التوترات ظلت مرتفعة بعد أن أسفرت الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن عن مقتل ستة أشخاص يوم الجمعة ، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى هذا الأسبوع إلى 15.

ارتفاع عدد القتلى في السنغال بعد يومين من الاحتجاجات العنيفة

بقلم صوفيا كريستنسن وديادي با ونجودا ديون

3 حزيران (يونيو) 20235: 06 مساءً بتوقيت غرينتش + 3 محدّث منذ 7 ساعات



[1/5] منظر لمتجر أوشان الذي تعرض للنهب بعد الحكم على زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو بالسجن في داكار ، السنغال في 3 يونيو 2023. رويترز / زهرة بنسمرا

دكار (رويترز) - قالت الشرطة السنغالية يوم السبت إن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السنغال ارتفع إلى 15 فيما بدأت السلطات في العاصمة دكار إزالة الأنقاض وتأمين المتاجر المنهوبة بعد يومين من الاضطرابات.

قال متحدث باسم الشرطة عبر الهاتف إن معظم أنحاء داكار بدت هادئة يوم السبت ، لكن التوترات ظلت مرتفعة بعد أن أسفرت الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن عن مقتل ستة أشخاص يوم الجمعة ، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى هذا الأسبوع إلى 15.

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تجاوز عدد القتلى الآن عدد القتلى في الاحتجاجات التي استمرت لعدة أيام في عام 2021 ، عندما خرج أنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو إلى الشوارع لأول مرة بسبب محاكمة اغتصاب قالوا إنها ذات دوافع سياسية.

وينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات.

وأثار الحكم الصادر على سونكو يوم الخميس ، والذي قد يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في فبراير ، الاضطرابات الأخيرة حيث استجاب المحتجون لدعوته للوقوف في وجه السلطات.

حطم الغوغاء النوافذ ونهب ما لا يقل عن متجرين لمحطات الوقود خلال الليل في منطقتي أوكام ونجور في داكار ، بينما تم إحراق ونهب سوبر ماركت في غراند يوف المكتظة بالسكان. وتناثر الركام على الطرق التي شوهتها الحرائق السوداء.

وقالت خديجة ، وهي إحدى المقيمة بجوار المتجر الذي دمرت بداخله وتناثرت الرفوف المكسورة والطين والقمامة.

جندت الحكومة الجيش لدعم العديد من شرطة مكافحة الشغب التي لا تزال متمركزة حول المدينة. قام أكثر من عشرة جنود بحراسة محطة الوقود المدمرة في واكام يوم السبت ، حيث فتح بعض أصحاب المتاجر أبوابهم مؤقتًا ، على الرغم من أن الشوارع كانت خالية بشكل غير عادي.

قال عبدو ندياي ، صاحب متجر زاوية قريب ، إنه أغلق في وقت مبكر من اليومين السابقين وافتتح في ساعة متأخرة من مساء السبت ، خوفًا من الاضطرابات التي قال إنها أسوأ ما شاهده في عمله لمدة 15 عامًا.

وقال في مخزن مكدس بأكياس من الطعام والأدوات المنزلية 'نحن خائفون للغاية لأنك لا تعرف متى ستأتي الحشود وعندما يأتون يأخذون .. بضائعك فهم لصوص'.

'هناك أناس يتظاهرون ولكن هناك آخرون يفعلون ما يريدون'.

الاضطرابات هي الأحدث في سلسلة من احتجاجات المعارضة في السنغال ، التي لطالما اعتُبرت واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا ، والتي أثارتها قضية سونكو في المحكمة بالإضافة إلى مخاوف من أن الرئيس ماكي سال سيحاول تجاوز فترة ولايتين ويخوض السباق مرة أخرى. انتخابات فبراير.