مخلوق غريب يظهر بالمياه الأمريكية.. والخبراء في حيرة

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمخلوق غريب في ولاية كارولاينا الأمريكية أثار دهشة الخبراء.

وصور راين مكيني مقطع فيديو قرب الجسر الجنوبي المؤدي إلى جزيرة باوليز، حيث ظهرت ما بدا أنها سمكة "غير عادية" تسبح في الماء.

وبعد إرسال الفيديو إلى إدارة الموارد الطبيعية في ولاية كارولينا الجنوبية، كانت الإجابات مرتبكة بشأن نوع هذا الحيوان.

وقال ممثل إدارة الموارد الطبيعية لمحطة تليفزيون محلية: "معظم الناس في مكتبي مرتبكون، لكننا لسنا الخبراء".



وأشار المسؤول إلى أن "أحد الضباط قال إن الحيوان قد يكون حبارًا لكنه لم يكن متأكدًا"، وفقًا للمحطة.

وأرسل الفيديو بعد ذلك إلى معهد أبحاث الموارد البحرية في تشارلستون، الذي لا يزال يحلل اللقطات.

وخمن رئيس الأرصاد الجوية براد بانوفيتش، أن المخلوق يمكن أن يكون إحدى الرخويات التي لا ترصد كثيرا في مياه ولاية كارولينا الجنوبية.