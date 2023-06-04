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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عيد ميلاد أنجلينا جولي.. تفاصيل علاقتها مع براد بيت ومواجهتها للسرطان

صدى البلد

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تمتلك شعبية كبيرة في جميع انحاء العالم، واحتلت مكانا كبيرا بين عشقها وجمهورها بسبب موافقها الإنسانية.

وارتبط اسم انجلينا جولى بالنجم العالمى براد بيت على مدار 15 عاما تقريبا مرت بكثير من التفاصيل الحب و الزواج والازمات الزوجية.

بدأت العلاقة بين انجلينا جولى وبراد بيت خلال تصوير فيلم   Mr & Mrs smith  وكان براد بيت متزوجا من النجمة العالمية جينيفر انستون.

وبعد فترة من قصة الحب التى جمعت بينهما قرر براد بيت الانفصال عن جينيفر والارتباط عاطفيا بانجلينا جولى.

وفى عام 2014 قرر الثنائى الشهير الزواج وانجبت منه طفلا وتبنت 6 اطفال وعاشا سويا حياة سعيدة الى حد بعيد.

ولكن فى سبتممبر عام 2016 قرر الثنائى الانفصال حيث ترددت عديد من الاقاويل حول اسباب الانفصال بسبب الادمان وشرب براد بيت للكحول.

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وكشفت بعض التفاصيل الاخرى عن السبب الحقيقى لانفصالهما وهو خيانة براد بيت لانجلينا جولى مع فتاة اخرى.

ودخلا بعد ذلك فى ازمات ومشاكل حتى لجات انجلينا الى القضاء من اجل الحصول على حقوقها.


عاشت انجلينا جولي خلافات مع والدها الممثل الامريكي جون فويت بسبب خيانته لوالدتها Marcheline Bertrand ، وفي عام 2002 تفاقم الخلاف بين "انجلينا" ووالدها بسبب زعمه انها تعاني من بعض المشاكل النفسية والعقلية وتحتاج لعلاج نفسي.

وكان موقف جون فويت من انفصال انجلينا جولي عن زوجها السابق النجم العالمي براد بيت ليس محل حياد واضحا باصطفافه الى جانب زوج ابنته ضدها لانه يعلم انها ليست شخصية متزنة ، على حد قوله.



قالت انجلينا جولي قالت انها قررت الإعلان عن خضوعها لعملية استئصال لثدييها في خطوة لتشجيع كل سيدة للتفكير إن كنت معرضة للإصابة بسرطان الثدي. وقد استمرت عملية الاستئصال 8 ساعات، وبعد ذلك أنجلينا قامت بزراعة ثديين.

وأقدمت أنجلينا جولي على هذه الخطوة بعدما أخبرها أطباؤها بأنه في حال لم تستئصل ثدييها فإن نسبة إصابتها بمرض سرطان الثدي يبلغ 87 في المئة وذلك بسبب الجين المسبب للمرض والذي ورثته من والدته

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