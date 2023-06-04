آبل تصدم مستخدميها بهذا القرار: توقف هذه الخدمة في 26 يونيو

في قرار صادم للملايين من مستخدمي أجهزة شركة آبل، قررت الشركة إيقاف خدمة My Photo Stream في في 26 يوليو القادم، كما أعلنت الشركة أن التحميلات باستخدام الخدمة ستتوقف قبل شهر واحد أي في 26 يونيو المقبل.

وبحسب "فوربس" فإن برنامج My Photo Stream قد تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل iOS 5 في أكتوبر 2011 ، وتم تقديمه كجزء من خدمة iCloud الجديدة من شركة آبل ، مما يوفر طريقة سهلة لمشاركة أحدث 1000 صورة للمستخدم تلقائيًا بين جميع أجهزتهم والاحتفاظ بها مخزنة في السحابة لما يصل إلى 30 أيام.

ومن المقرر أن تتوقف عمليات التحميل إلى My Photo Stream في 26 يونيو ، مما يعني أنه لن تبقى أي صور بعد 26 يوليو ، أي بعد ثلاثين يومًا.

وبحسب AppleInsider فإن السبب الرئيسي الذي دفع آبل إلى أخذ هذا القرار هو عدم قدرة المستخدمين على حفظ الصور بدقة كاملة، حيث يعد هذا التدهور في الجودة أحد أسباب ابتعاد آبل عن الخدمة وانتقالها إلى iCloud Photos في عام 2015.

وقالت شركة آبل في 26 مايو الماضي إنه لا ينبغي أن يكون هناك فقدان للصور مع هذا الانتقال، حيث أن "الصور الموجودة في My Photo Stream مخزنة بالفعل على واحد على الأقل من أجهزتك ، وطالما أن الجهاز يحتوي على نسخ أصلية ، فلن تفقد أي صور كجزء من هذه العملية.

وأضافت الشركة أنه إذا لم تكن الصورة التي تريدها" في مكتبتك بالفعل على هاتف آيفون أو جهاز آيباد iPad أو جهاز ماك Mac ، فيجب التأكد من الحفظ في مكتبتك على هذا الجهاز. "

وتوصي آبل بالتبديل إلى iCloud Photos قبل موعد 26 يونيو القادم ، للتأكد من حفظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل صحيح، كما توضح آبل كيفية حفظ الصور حاليًا في تدفق الصور للمستخدم، وذلك من خلال عدد من الخطوات :

على هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو جهاز iPod touch



افتح الصور واضغط على الألبومات.

انقر فوق تدفق الصور الخاص بي ثم حديد.

اضغط على الصور التي تريد حفظها ، ثم اضغط على زر مشاركة ثم حفظ الصورة.

على جهاز Mac الخاص بك



افتح تطبيق الصور ، ثم افتح My Photo Stream.

حدد أي صور تريد حفظها غير موجودة حاليًا في مكتبة الصور الخاصة بك.

اسحبها من ألبوم My Photo Stream إلى مكتبتك.

تعمل صور iCloud بالفعل على تسهيل الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو المخزنة في السحابة.